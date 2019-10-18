https://news.day.az/politics/1166861.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем независимости
Об этом сообщает Day.Az.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем независимости
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм, в которой поздравила азербайджанский народ с Днем государственной независимости.
Об этом сообщает Day.Az.
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