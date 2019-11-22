Сумгайыт развивается как промышленный город.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"Однако сегодняшняя промышленность отвечает сегодняшним вызовам. Можно сказать, все старые промышленные предприятия прекратили свою работу. На этой территории - территориях, измеряющихся сотней гектаров, созданы промышленные парки - Сумгайытский технологический парк и Сумгайытский химический промышленный парк. В Сумгайытском технологическом парке функционируют 10, а в Сумгайытском химическом промышленном парке - 13 заводов, и в следующем году, наверное, начнут функционировать еще 7 заводов. В Сумгайытском химическом промышленном парке есть 20 резидентов. Вложенные инвестиции исчисляются миллиардами долларов. Среди них - построенные по государственной линии "SOCAR Polymer", карбамидный и другие заводы. Большой интерес проявляет и частный сектор. Поэтому Сумгайыт сегодня является современным промышленным городом, вторым промышленным городом Южного Кавказа. На сумгайытских предприятиях ежегодно производится продукция примерно на 2 миллиарда манатов. Поэтому Сумгайыт и дальше будет развиваться как промышленный город", - сказал глава государства.

Благоустраиваются парки, закладываются новые парки, скверы, отметил он. "В их числе, конечно, хотел бы особо отметить Сумгайытский бульвар. Я говорил на мероприятии, проведенном в связи с открытием этого бульвара, еще раз хочу сказать: это - чудо, всего лишь за 11 месяцев был создан красивый бульвар протяженностью 5,2 километра и площадью 150 гектаров. Создание Сумгайытского бульвара было моей давней мечтой. Я и в прежние годы неоднократно давал руководству города такие указания. После назначения на должность Закира Фараджева этот вопрос также был решен. Очень рад, что сегодня Сумгайытский бульвар является новой, прекрасной зоной отдыха для граждан. Там имеются общественные объекты, создан Центр мугама, другие общественные объекты придают городу новую красоту. Сумгайыт и без того имеет достаточно зон отдыха. Все парки благоустроены. Но бульвар - это, конечно, другое дело. Его протяженность почти вдвое больше прежнего Бакинского бульвара. Протяженность прежнего традиционного Бакинского бульвара составляла 3 километра, сейчася - 16 километров. Конечно, я не хочу сказать, что здесь тоже надо построить бульвар протяженностью 16 километров, но, во всяком случае, по возможности, мы должны в будущем расширить бульвар", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

То есть, по всем сферам есть развитие, отметил он. "Свидетельством этого являются также капитальный ремонт зданий Драматического театра, дворца "Кимьячи". В этом Драматическом театре великий лидер отмечал юбилей Сумгайыта. То есть, этот театр имеет большую историю. Наша сегодняшняя встреча здесь носит символический характер, и она естественна. Она подтверждает историческую истину. В этом здании живет дух великого лидера. Он хотел видеть Сумгайыт красивым, современным, удобным для людей городом с чистым воздухом. В своем политическом завещании он сказал, что проделана большая работа, а то, что мы не сделали, сделают наши продолжатели. Рад, что так и случилось", - сказал глава государства.