https://news.day.az/politics/1194599.html Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане
Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ опубликовал на своем сайте состав долгосрочной наблюдательной миссии, которая будет наблюдать за избирательным процессом на парламентских выборах в Азербайджане, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сайт www.secki-2020.az.
Это представители России, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Албании, Чехии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов и Норвегии.
Напомним, что основная наблюдательная миссия ОБСЕ состоит из 12 человек. В день выборов за ходом голосования будут наблюдать еще 350 краткосрочных наблюдателей.
Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.
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