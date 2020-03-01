Вопиющий случай, произошедший на днях с участием жителей Мичуринского района Москвы и представителями строительной компании "Ташир", руководимым армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, привел в ужас москвичей.

Так, на днях представители ЧОПа компании "Ташир" избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Инцидент произошел, когда местные жители попытались перекрыть дорогу строительной технике. На протестующих напали охранники "Ташира", а также несколько десятков активистов, которые начали отгонять людей от машин.

В результате потасовки шесть человек пострадали, троих из них госпитализировали в бессознательном состоянии. Среди пострадавших оказались двое депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ - Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева.

При этом, по словам очевидцев, сотрудники полиции прибыли на вызов только через 40 минут и решили не вмешиваться в конфликт.

При чем, депутата Енгалычеву группа бойцов ЧОПа, который состоит в основном из соотечественников Карапетяна из Армении, буквально взяли в плен. Сотрудники "Ташир" заблокировали ее машину, положив под колеса бетонные блоки и загромоздив ей дорогу другой машиной. А сзади забор и тонна земли в огромном мешке. Депутат провела всю ночь в своем автомобиле.

Конфликт жителей Мичуринского проспекта Москвы и строителей компании "Ташир" Самвела Карапетяна продолжается уже 2 года. По словам местных жителей, первоначально планировалось, что на территории бывшего парка в районе 30-го дома будет построен детский сад, поликлиника и школа.

Однако со временем стало ясно, что "Ташир" собирается возводить на месте парка очередное многоэтажное здание. Жители длительное время пытались спорить с представителями компании, однако со временем стало ясно, что всемогущему Карапетяну с его связями в российском истеблишменте ничто и никто не может угрожать.

Карапетян ведет себя как хозяин столицы России, при чем используя весь арсенал извращенных методов для устранения препятствий на своем пути. Так, за эти годы посредством своего всесильного протеже, бывшего генпрокурора Юрия Чайки, он подкупил не только силовые ведомства, но и подмял под себя целый ряд подручных СМИ. После инцидента с депутатами, целый ряд информационных ресурсов начал кампанию по очернению депутатов Мосгордумы, ставших на защиту жителей.

Сделав себе бизнес на деньги россиян в лихие 90-е, зажравшийся девелопер "Ташира" Самвел Карапетян сегодня напоминает больше главу этнического ОПГ.

Это и неудивительно. Карапетян - один из наиболее близких к семье экс-генпрокурора Юрия Чайки видных представителей армянской диаспоры. Ради него Юрий Чайка даже как-то пошел на конфликт с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. В 2016 году по заявлению Ростеха в Пермском крае было возбуждено дело на совладельца "Мотовилихинских заводов" (МЗ) Вагаршака Сарксяна. В реальности заводы подконтрольны Карапетяну, Сарксян его друг и деловой партнер. Местная прокуратура сразу отменила такое решение. Тогда глава Ростеха Сергей Чемезов лично обратился с письмом к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в данном вопросе. Бастрыкин в свою очередь обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой об отмене такого решения. Но давние, добрые отношения с Карапетяном для Чайки были более важны. Тем более, они всегда строились на глубокой финансовой почве. В результате Чайка отказал Бастрыкину и Чемезову. Сегодня Чайка успешно отправлен служить на Кавказ, однако, видно, Карапетяну все еще есть на кого опираться в Москве.

История с побоищем депутатов Мосгордумы очень примечательна. В условиях деградации судебной и правоохранительной системы, армянские бандиты чувствуют себя вальяжно, а вопросы решают исключительно по-хозяйски на российской земле.