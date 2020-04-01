Толерантность по-армянски: как езиды Армении подвергаются насилию и дискриминации

Модель национальной политики Армении может считаться ярким примером анти-толерантности. На протяжении последних 30 лет националистическая политика, которую проповедуют в Ереване, привела к массовому оттоку других меньшинств из страны. На сегодня это одна из немногих моноэтнических стран на планете, где более 97 процентов населения составляют армяне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПолитВести, еще в опубликованном несколько лет назад в докладе Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы отмечается, что большинство населения и власти Армении разделяют точку зрения о моноэтничности этой страны, обстановка в которой мало благоприятствует развитию культур и языков национальных меньшинств.

Проблемы этнических меньшинств еще более усугубляются отсутствием внимания со стороны большинства СМИ. В маленькой стране чудом уцелело, по сути, единственное национальное меньшинство - курды-езиды. Это этноконфессиональная группа курдов, исповедующая езидизм. Сами же езиды называют свою религию - Шарфадин. Вероучение езидов, вобрало в себя элементы зороастризма, иудаизма, христианства, ислама и манихейства.

Главной святыней езидов служит храм при мавзолее шейха Ади в Лалеше, который находится в 40 км к северу от Мосула (Ирак). Езиды говорят на курманджи, северокурдском наречии (принадлежащем к северо-западной группе иранских диалектов), но сами называют свой язык эздики, подчеркивая тем самым на свою самобытность. В мире по разным оценкам насчитывается от 1 до 3 миллионов езидов, из которых более одного миллиона проживает на севере Ирака, остальные - в Армении, Грузии, России, Германии, Франции, США и в некоторых других странах.

В Армении тех, кто считает себя по национальности курдами, а по религии езидами - больше всего проживает в Арагацотнском марзе. Из 20-ти деревень здесь 11 - курдские. Центральная деревня - Алагяз.

Точную численность езидов в Армении установить трудно, так как из-за политики ксенофобии многие езиды осознавая свое происхождение и сохраняя внутри семей езидскую идентичность, при переписях и опросах называют себя "армянами", носят армянские фамилии и стараются в отношениях с армянами лишний раз не напоминать о своей национальности.

Все годы армянской независимости Армении езидов преследовали, притесняли и всячески заставляли покинуть территорию Армении. Во многом это удавалось - значительная часть езидов из Армении переселилась в РФ. Тем не менее число езидов в Армении не сокращается как того хотели бы армянские националисты. Но часть езидов власти Армении все же решили оставить, рассчитывая затем использовать их против соседей, в первую очередь против Турции.

Живущие в Армении курды-йезиды сталкиваются также с проблемами религиозного характера. Дело в том, что после обретения независимости в стране проводится целенаправленная кампания насаждения христианства. В результате сегодня в Армении каждый третий курд-йезид является христианином. Министерство образования Армении провело большую работу по христианизации йезидов. На протяжении почти 20 лет в школах Армении преподается история армянской церкви.

Эти занятия обязателены для всех, независимо от вероисповедания, являясь таким образом инструментом приобщения детей к христианству григорианского толка. Ряд экспертов считают, что занятия по указанному предмету нарушают права, так как в школах с нехристианскими детьми, которые не читают армянские молитвы, выгоняют с уроков. Эти занятия контролируются армянскими священнослужителями.

Следует отметить, что из-за социально-экономических проблем некоторые йезиды идут на то, чтобы принять христианство, дабы получить продовольственную или другую помощь. Например, в селе Амре, расположенном к северу от Еревана, значительная часть населения обратилось в протестантство только для того, чтобы получить помощь от западных миссионеров.

Также имеются проблемы с посещением школ со стороны детей в селах, где компактно проживают езиды. Из-за экономических проблем значительная часть детей не посещает школы. В этих регионах чувствуется нехватка учителей. Процент посещения детей езидов, особенно девочек продолжает оставаться низким, также из-за ранних браков. Однако власти не заинтересованы вести какие-либо просветительские работы среди местных жителей.

Езиды часто подвергаются к насилию со стороны армян. СМИ пишут, что армяне убивают езидов, так как не считают их народом. Такими действиями армяне сохраняют в страхе не ассимилированных езидов.

Тотальный национализм в армянском обществе можно увидеть и на примере армянских форумов, где одна из популярных тем, бывает о том, что "может ли девушка-армянка выйти замуж за езида", что вызвает большое возмущение у езидов в Армении.

Из-за- такого отношения некоторые езидские лидеры призывают своих соплеменников объединиться, чтобы выстоять во враждебной среде, создать автономию или даже свое государство "Езидистан".

Ксенефобия в армянском обществе демонстрируется не только в отношении езидов. Политика вражды привело к тому, что за последние лет 20 страну покинуло значительное количество и русских. Однако в случае с езидами политика ксенофобии встречает резкий ответ. Хотя долгие десятилетия армянского националистического гнета и издевательств не прошли для этого народа бесследно, и существование езидского этноса в Армении в будущем находится бод большим вопросом.