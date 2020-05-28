https://news.day.az/politics/1239093.html Глава МИД Литвы поздравил азербайджанский народ
Глава МИД Литвы поздравил азербайджанский народ
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.
Как сообщает Day.Az, министр написал об этом в Twitter.
"Азербайджанскому народу, который сегодня отмечает День Республики, желаю мира, благополучия и счастья. С удовлетворением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества и связей между нашими странами и народами", - отметил министр.
Отметим, что глава МИД Литвы написал поздравление на азербайджанском языке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре