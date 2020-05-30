Премьер-министра Армении ждут "интересные" сюрпризы

Так называемая "инаугурация" вымышленного "президента" непризнанной "НКР" в Шуше станет первой и последней в этом древнем азербайджанском городе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

Эксперт отметил, что этот шаг армян, совершенный намеренно впервые за долгие годы оккупации, стал очередным провокационным вызовом Азербайджану: "Вполне вероятно, что эта идея принадлежит премьер-министру Армении Николу Пашиняну - стороннику революционных идей, лично посетившему данное мероприятие. Выступая перед собравшимися, он рассуждал о победе, как на т.н. "парламентских", так и на "президентских выборах" сил и кандидатов, которые безоговорочно приветствовали "бархатную революцию" в Армении двухлетней давности, выразив лояльность и поддержку новым властям. Однако есть нюанс: уже бывшего главу сепаратистского режима Бако Саакяна, занимавшего этот вымышленный пост последние 12 лет, сменил Араик Арутюнян, который на тот момент 10 лет как был "премьер-министром" и год "госминистром" непризнанной "НКР". Возникает резонный вопрос, когда вдруг новый глава непризнанного образования вдруг пересмотрел свою политическую ориентацию и обнадёжил Пашиняна на счет своих верноподданнических настроений? Время всё расставит по своим местам и, вполне вероятно, премьер-министра Армении ещё ждут интересные сюрпризы".

Согласно его словам, МИД Германии заявил, что Берлин осуждает оккупацию азербайджанских земель и не признает законной т.н. "Нагорно-Карабахской Республику" ("НКР"), утвержденную агрессорами на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе и прилегающих районах: "Как следствие, признана незаконной деятельность в Германии представительства "НКР", возглавляемого Арутюном Григоряном. Более того, наличие должности, посредством которой использующее её лицо создает видимость государственного деятеля несуществующей страны, является уголовно наказуемым деянием. Территориальное образование, которое никем не признано, не может иметь дипломатическое представительство за рубежом. Данный постулат прописан в пункте 132.а Уголовного кодекса Германии, позволяющий данной стране влиять на своих коллег по ЕС для пресечения деятельности нелегитимного образования в других европейских странах. Кроме того, Германия, будучи одним из членов Минской группы ОБСЕ, что крайне важно, заняла конкретную позицию в Карабахском вопросе, обозначив только две стороны конфликта - Азербайджан и Армению, исключив вероятность появления в переговорном процессе третьего субъекта под названием "НКР", чего так добивается армянская сторона. Хотя их сторонниками являются некоторые представители правительственной группы Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком парламенте, которые своей лоббистской деятельностью и провокационными заявлениями вынуждали МИД своей страны делать официальные опровержения. Более того, это сигнал и членам правой националистической партии "Альтернатива для Германии", неоднократно посещавшим Карабах без согласования с властями Азербайджана с целью наблюдения за местными т.н. "выборами". Таким образом, им, в очередной раз, показана нелегитимность данного сепаратистского образования, чьи представители объявлены вне закона. В прошлом году данная партия уже направляла запрос руководству своей страны касательно германо-армянских отношений и статуса Нагорного Карабаха. Федеральное правительство четко обозначило свою позицию, подчеркнув, что под понятием "германо-армянские отношения" подразумеваются исключительно отношения между ФРГ и Республикой Армения, а Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, находящихся под контролем армянских вооруженных сил, являются неотъемлемой частью Азербайджана. Помимо этого, 11 мая в Брюсселе комитет по иностранным делам Европейского парламента проголосовал за проект резолюции по рекомендациям Совета Европы, Европейской комиссии и специальному представителю ЕС по политике Евросоюза в отношении стран Восточного партнёрства, куда входят Азербайджан и Армения. Выдержка из резолюции: "Подтвердить обязательства ЕС по суверенитету, территориальной целостности и политической независимости в их международно признанных границах стран Восточного партнерства и поддерживать их усилия полностью принудить/обязать/осуществить эти принципы; подчеркнуть важность единства и солидарности государств-членов в связи с этим". Данная концепция однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, даже не упоминается любимое Арменией "право наций на самоопределение", которое было отражено в предыдущей версии резолюции от 17 ноября 2017 года, хотя по трактовке Венецианской комиссии имеет смысл его рассматривать только в контексте автономии в рамках существующего государства. Также отсутствует упоминание о факторе неприменения силы или угрозы ее применения, что крайне важно для Армении, учитывая превосходство Азербайджана в военной сфере. Очевидно, смещение баланса в сторону Баку и происходящие изменения Ереван скоро почувствует по факту. По мнению известного политического деятеля Армении Давида Шахназаряна, Ереван терпит дипломатические и юридические поражения, так как у него нет "инициативной, активной, сбалансированной внешней политики, в том числе с ЕС, а премьер Пашинян своими поступками постоянно дает Азербайджану дополнительные аргументы для оправдания возможных новых военных действий перед международным сообществом".

Принятие данной резолюции, которое должно состояться 18 июня на пленарном заседании, как считает эксперт, сыграет важную роль в подходе, как самого Брюсселя, чей спецпредставитель активно подключился к переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта, и теперь будет настаивать на принципе территориальной целостности Азербайджана, так и многих европейских столиц, которые последуют примеру Германии и начнут оказывать давление на представителей самопровозглашенного "НКР", вынуждая их прекратить свою незаконную деятельность.

Далее Садыхов подчеркнул, что празднование армян в Шуше больше напоминает пир во время чумы: "Коронавирус становится угрозой национального масштаба в Армении, ежедневно заболевают по 400 человек, что является слишком большим показателем, особенно на фоне соседей, приведя практически к дипломатическому скандалу с Грузией, так как армянский министр здравоохранения усомнился в корректности методологии подсчёта заболевших грузинскими коллегами. Параллельно с этим заметно возросла угроза военного воздействия со стороны Азербайджана, ибо, по словам главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, его страна не ведёт переговоров с Баку, предполагающих поэтапное урегулирование карабахского конфликта, удивив всех, включая и посредников, подготовивших соглашение ещё в апреле прошлого года. Позже последовала корректировка с его стороны, что всё же факт имеет место быть, но с определёнными оговорками. Армении надо чётко понимать, что у Азербайджана простая логика, и вечно затягивать переговорный процесс не получится. Поэтому если ситуация окажется совсем бесперспективной, то останется только вариант применения силы для возвращения собственных территорий, и прошедшая т.н. "инаугурация" вымышленного "президента" непризнанной "НКР" в Шуше станет первой и последней в этом древнем азербайджанском городе".