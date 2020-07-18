Полковник Шаир Рамалданов: Мы ничего не забыли, в 90-х митинги были ежедневно, а на фронт отправить было некого

Интервью Day.Az с военным экспертом, бывшим командиром корпуса, кавалером ордена "Азербайджанское знамя", полковником запаса Шаиром Рамалдановым.

Вооруженные силы Азербайджана с честью выполняют возложенную на них задачу. Весь наш народ, все общество выразило поддержку вооруженным силам, нашим солдатам, Верховному главнокомандующему. Акции поддержки и памяти павших героев проходили и в столице, и в регионах Азербайджана. Люди не посчитались даже с пандемией. Потому что тот огонь, который горит в сердцах азербайджанского народа, тот патриотический дух, который есть у нашего населения, все это выплеснулось стихийно.

Происходящее на границе, как и в 2016 году, всколыхнуло и сплотило все наше общество. Это нужно для наших солдат, которые находятся на линии огня и должны быть уверены, что за ним стоит страна. Это нужно и для того, чтобы враг видел, что азербайджанское общество может очень строго поставить вопрос оккупированных территорий и армянских провокаций. Это наше предупреждение и международным организациям, которые говорят, что у Азербайджана, мол, нет военного пути решения проблемы, а сами палец о палец не хотят ударить, чтобы разрешить конфликт и обуздать провокации Армении.

Это очень показательно, это воспитывает нашу молодежь, подпитывает патриотический дух

К сожалению, нашлись люди, которые попытались добавить ложку дегтя к бочке меда. Пока наши солдаты и офицеры рискуют своими жизнями на фронте, внутри страны нашлись заинтересованные в дестабилизации лица, которые хотят воспользоваться ситуацией в своих целях.

Шехидлер хиябаны - это святое для нас место. Тысячи людей пришли туда, чтобы высказать свою поддержку армии и государству. Но эти люди... нет, не люди, а людишки, жгут технику и бьют стекла, зачем-то направляются в Милли Меджлис и устраивают там погром. Значит, они вышли на улицы не для того, чтобы поддержать чаяния народа, а для того, чтобы очернить народное движение провокациями.

Президент Ильхам Алиев очень правильно предупредил и строго поставил задачу, что никто из участников провокации не должен уйти от ответственности. Эти люди работают на нашего противника. Армения устраивает провокации на границе, азербайджанские солдаты и офицеры противостоят врагу ценою своей жизни и здоровья, а какие-то группы помогают противнику в Баку, создавая здесь провокационные очаги. Может быть, я слишком жестко выражусь, но считаю, что подобные явления надо выжигать колерным железом.

Митинги в поддержку армии - это выражение сплоченности и патриотического духа, а не место для популизма и осуществления политических целей.

Азербайджан - это страна, которая видела все. Мы помним начало 90-х годов, когда в Баку с утра до вечера шли митинги, а на фронт некого было отправлять. Те, кто больше всех кричал на митингах, уклонялись от службы. Имело место массовое бегство с фронта, в результате чего мы потеряли 20 процентов территорий. Только в 1993 году, с возвращением Гейдара Алиева страна начала подниматься на ноги.

Что касается озвученных на массовой акции лозунгов о желании отправиться в Карабах. Хотите воевать? - очень хорошо. Но в Азербайджане как раз сейчас идет призыв. Почему бы скандирующим лозунги не пойти к военкоматам, не вдохновить призывников, не поделиться патриотическим огнем?

Очень хорошо высказался по этому поводу Президент Ильхам Алиев. Если кто-то действительно хочет записаться добровольцем, он должен знать, что запись идет не на митинге, а в военных комиссариатах. Любой может обратиться, оставить заявление, дать информацию о себе, оставить контакты. Глава государства показал всем дорогу.

Однако могу со всей ответственностью заверить, что на данный момент Вооруженные силы Азербайджана полностью держат ситуацию под контролем и выполняют поставленные задачи. В настоящее время нет необходимости в добровольцах.

Хотел бы также сказать о недопустимости распространения в СМИ и социальных сетях различных панических слухов и фейковых новостей. Это тоже своего рода провокация. Распространяет их так называемая "пятая колонна", которая выполняет заказную работу и действует в интересах противника. Эти так называемые блогеры целенаправленно стараются сеять панику. В условиях продолжающейся информационной войны каждый азербайджанец-пользователь соцсети должен быть солдатом на этой войне, не распространять слухи, бороться с провокаторами. В информационном поле нужно быть очень внимательными.

Вооруженные силы дают отпор на линии фронта ценою своих жизней. Мы, общество, тоже должны быть армией, сплотиться и защищать свою армию и свое государство в информационном поле.

Я бы посоветовал нашему обществу быть внимательным в вопросе внутренних предателей и внутренних провокаторов. Это будет лучшей поддержкой армии с их стороны.

Лейла Таривердиева