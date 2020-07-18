В Киеве прошел многолюдный митинг в знак протеста против провокации армян и поддержки азербайджанской армии

В украинской столице Киеве прошла акция в знак протеста против провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской раницы, а также поддержки национальной армии и нашего государства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в акции, организованной Конгрессом азербайджанцев Украины перед посольством нашей страны в Украине, приняли участие наши соотечественники, молодежь, украинцы, представители турецкой общины, а также местных СМИ. В ходе акции, в которой участвовали более 200 человек, прозвучали лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Мы - Полады!".

Акция началась исполнением государственных гимнов Азербайджана и Украины. Затем минутой молчания была почтена память погибших во время провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на Товузском направлении.

Выразив признательность нашим соотечественникам за оказанную поддержку, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова сказала, что последние события еще раз доказали силу азербайджанского государства, армии. Сегодня во всех странах мира проходят акции поддержки Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, национальной армии. Агрессорская Армения должна знать, что азербайджанская армия в любой момент способна освободить наши земли от оккупации. Посол отметила, что во время Товузских событий страны мира поддержали правую позицию Азербайджана: "Я особенно хочу выразить признательность Министерству иностранных дел Украины за справедливое заявление в связи с последней провокацией вооруженных сил Армении и напряженностью, царящей на азербайджано-армянской границе ".

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев в своем выступлении отметил, что азербайджанцы, живущие в Украине, всегда находятся рядом с государством и Президентом Азербайджана. "Азербайджанцы, живущие в Украине, всегда готовы по приказу Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободить наши земли от оккупации. Страны мира все еще принимают захватническую политику, фашистскую идеологию Армении", - добавил Р.Тагиев.

Затем выступившие на митинге председатель Молодежного объединения азербайджанцев Украины Ильхама Аллахвердиева, активист диаспоры Абульфаз Гасымов, бывший посол Азербайджана в Украине Талят Алиев, председатель Миргородской городской организации Конгресса Замиг Исмаилов осудили агрессорскую политику Армении.

В заключение митинга было объявлено, что при Конгрессе создан штаб для регистрации на службу в национальной армии Азербайджана, было отмечено, что растет число обращающихся.