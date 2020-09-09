Новый всплеск бегства из Армении

В последние дни даже проармянские российские СМИ признают страшную тенденцию - из Армении люди бегут, несмотря на карантин и коронавирус. Нищета им страшнее любой пандемии: в стране активно протестуют с требованием разрешить выезжать на заработки в РФ. Нищета, тирания Пашиняна, экономическая блокада и пандемия коронавируса, с которой армянские власти вовсе не смогли справиться, загнали население страны в самое худшее положение за все эти годы.

ИА Rex отмечает, что власти Армении решили не продлевать Чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса, а объявить карантин. Многие ждали отмены ЧП, чтобы получить возможность вернуться в страну постоянного или временного проживания. Большинство из них требуют разрешить выезд в Россию. Также Армяне в последние дни активно проводят протесты.

Российское издание подчеркивает, что некоторые из них предположительно являются гражданами только Армении, некоторые имеют двойное гражданство, а некоторые может только гражданство России. Некоторые, похоже, хотят отправиться в Россию на своей собственной машине, и в этом случае они должны ждать, пока Грузия откроет для них границу. А некоторые не могут добраться до России даже самолетом, потому что власти этой страны установили карантин.

Дело в том, что армяне в Москве, Краснодаре или Глендейле не проводят демонстраций под лозунгом "Мы хотим вернуться в Армению". Даже те, кто имеет только гражданство Армении, предпочитают (иногда на сомнительных юридических основаниях) оставаться там, где даже в условиях коронавируса есть перспектива работы и более или менее понятное будущее для детей.

Между тем два с половиной года назад многие из этих людей писали эмоционально-патриотические посты в социальных сетях, уверяя, что не возвращаются домой "только из-за Сержа". Оказывается, причины не столь "романтические", они более материализованные, и, конечно, ни у кого язык, вероятно, не повернется для упрека их в том, почему они не бросают всё, чтобы вернуться в Армению.