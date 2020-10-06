Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации

Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен событиям на армяно-азербайджанском фронте, ракетным обстрелам городов и мирного населения Азербайджана со стороны ВС Армении, многочисленным армянским провокациям в информационном пространстве и попыткам армянской диаспоры расширить географию конфликта.

В передаче принял участие российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Day.Az представляет полную видеоверсию этого выпуска.