https://news.day.az/politics/1277279.html Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации - ВИДЕО
Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации - ВИДЕО
Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен событиям на армяно-азербайджанском фронте, ракетным обстрелам городов и мирного населения Азербайджана со стороны ВС Армении, многочисленным армянским провокациям в информационном пространстве и попыткам армянской диаспоры расширить географию конфликта.
В передаче принял участие российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.
Day.Az представляет полную видеоверсию этого выпуска.
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