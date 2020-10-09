В течение ночи на всем фронте продолжались напряженные бои

Во второй половине дня 8-го октября и до утра 9-го октября по всей протяженности линии фронта продолжались ожесточенные бои.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии нанося огневые удары по противнику на важных направлениях, ограничили свободу его передвижений и решительно подавили боевую активность врага. В результате принятых мер было потеряно управление и нарушена взаимная координация действий между войсками противника, возникли беспорядки между его подразделениями, была нарушена дисциплина личного состава, оставление своих позиций принял массовый характер.

В ходе вчерашней военной операции в результате огневого удара Азербайджанской Армии здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. В результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих.

Личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара Азербайджанской Армии по Ханкенди, эвакуируется. Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия одной из воинских частей в Ханкенди.

Днем и минувшей ночью в общей сложности 13 танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 "Акация", 3 пушки Д-30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника были уничтожены точным огнем.

В результате боевой операции, проведенной на одном из направлений фронта, было захвачено 6 танков Т-72 в полном рабочем состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении.