Мевлют Чавушоглу прибыл в Сочи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Россию.

Как передает Day.Az, глава МИД Турции находится с рабочим визитом в Сочи.

Цель визита - участие в VIII заседании Совместной российско-турецкой группы стратегического планирования.

Отметим, что в рамках заседания М.Чавушоглу встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В центре внимания также будет совместный российско-турецкий центр по контролю за ситуацией и перемирием в Нагорном Карабахе.