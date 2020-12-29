https://news.day.az/politics/1302561.html Мевлют Чавушоглу прибыл в Сочи - ФОТО
Мевлют Чавушоглу прибыл в Сочи - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Россию.
Как передает Day.Az, глава МИД Турции находится с рабочим визитом в Сочи.
Цель визита - участие в VIII заседании Совместной российско-турецкой группы стратегического планирования.
Отметим, что в рамках заседания М.Чавушоглу встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В центре внимания также будет совместный российско-турецкий центр по контролю за ситуацией и перемирием в Нагорном Карабахе.
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