Армянский национализм есть, азербайджанского национализма - нет. Вот почему так?

Как сообщает Day.Az, об это написал в Facebook главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Вообще и во времена СССР, и сегодня Азербайджан - это республика, где одинаково хорошо относятся ко всем нациям и народам.

Московское метро взрывали армянские террористы, кстати говоря. Вся националистическая зараза возникла в СССР именно в Армянской ССР - еще за несколько лет до народных фронтов в Прибалтике",- отметил он.