https://news.day.az/politics/1360594.html Московское метро взрывали армянские террористы - Игорь Коротченко
Московское метро взрывали армянские террористы - Игорь Коротченко
Армянский национализм есть, азербайджанского национализма - нет. Вот почему так?
Как сообщает Day.Az, об это написал в Facebook главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Вообще и во времена СССР, и сегодня Азербайджан - это республика, где одинаково хорошо относятся ко всем нациям и народам.
Московское метро взрывали армянские террористы, кстати говоря. Вся националистическая зараза возникла в СССР именно в Армянской ССР - еще за несколько лет до народных фронтов в Прибалтике",- отметил он.
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