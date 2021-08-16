Правда Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью влиятельному турецкому телеканалу CNN Turk (турецкая версия всемирно известного американского новостного канала CNN, которому принадлежит половина акций).

Президент ответил на вопросы, посвящённые ситуации и перспектив развития региона Южного Кавказа в свете последних событий, сложившихся после окончания Второй Карабахской Войны, практического окончания конфликта и освобождения большей части оккупированных азербайджанских территорий.

Президент Ильхам Алиев раскрыл суть происходящих событий и свое видение будущего, а также рассказал о предпосылках, послужившие началу Второй Карабахской Войны.

Отказ Армении от мирного справедливого решения Карабахского конфликта, на принципах территориальной целостности Азербайджана, попытки превращения конфликта в навечно "замороженный", постоянные армянские вооруженные провокации на линии соприкосновения войск, которые из мелких стычек превращались в широкомасштабные боевые действия (как например, в апреле 2016 и июле 2020 года), наличие почти 1 миллиона азербайджанских беженцев, послужили началу Второй Карабахской Войны.

Переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, которые велись почти 30 лет, оказались безрезультатными, ввиду неконструктивной позиции армянской стороны, которая стремилась сохранить оккупацию азербайджанских территорий и того, что некоторые международные посредники заняли позицию умиротворения агрессора за счёт жертвы агрессии, пытаясь надавить на Азербайджан, отказаться от части своей территории во имя достижения некоего мира.

Такая ситуация и привела к началу боевых действий в сентябре 2020 года. Президент Ильхам Алиев, на протяжении почти 18 лет, предупреждал своих партнеров по переговорному процессу, а также международное сообщество о том, что терпение Азербайджана имеет пределы и попытки сохранить конфликт в "замороженном" состоянии рано или поздно приведут к новой войне.

Вторая Карабахская война закончилась полным разгромом и капитуляцией Армении, которая не смотря на значительную военную мощь и поддержку своих зарубежных покровителей, не смогла противостоять единому порыву Азербайджанского народа, который сплотился во имя достижения главного - освобождения своей земли от иноземной оккупации.

Как отметил в интервью Президент Ильхам Алиев, азербайджанская армия разгромила противника не только потому, что была вооружена самым современным оружием, а потому что имела высокий боевой дух, была воодушевлена всенародной поддержкой и имела справедливую цель.

В ходе войны враг воевал с азербайджанской армией, подвергал нападению и обстрелам мирных жителей не только в прифронтовой зоне, но и запускал ракеты по городам Гянджа, Барда и даже по столице Баку, расположенных далеко от зоны боев.

То есть пытался повторить свой старый, испытанный метод времён Первой Карабахской Войны, когда вначале подвергались обстрелам мирные города и села, чтобы вызвать панику у населения, а затем армянские вооруженные формирования переходили в наступление, вытесняя деморализованных азербайджанских милиционеров и добровольцев.

Увы, для армянской стороны этот метод не сработал. Жители города Тертер, не смотря на то, что на него упало почти 20 000 ракет, не покинули свои дома, воодушевляя азербайджанскую армию на победу.

Следует отметить один из главных тезисов интервью: Президент Ильхам Алиев в очередной раз повторил своё предложение Армении о начале подготовки мирного соглашения.

Армянские лидеры каждый раз делают вид, что не слышат этого предложения и пытаются перевести разговор к уже сгнившему тезису о некоем статусе для армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

К сожалению, как армянские политики, так и ряд некоторых международных посредников, пропускают мимо ушей эти мирные инициативы Азербайджана, пытаясь повернуть переговорный процесс назад к довоенному периоду.

Президент Ильхам Алиев не просто ещё раз высказался по этому поводу, отметив, что достигнув мирного соглашения на основе признания территориальной целостности друг друга, можно начать процесс делимитации азербайджано-армянской границы.

Ведь процесс делимитации и демаркации межгосударственных границ возможен при условии взаимного признания обеих сторон и уважения территориальной целостности сопредельного государства.

Все истерики, которые закатывает официальный Ереван, пытаясь обвинить Азербайджан в захвате армянской территории несостоятельны, ввиду отсутствия международно признанной границы.

Азербайджан продолжает ждать ответа армянской стороны на конкретное предложение, которое пока действует.

В своё время до Второй Карабахской Войны азербайджанская сторона предлагала Армении мирное решение, в том числе и высокий статус автономии армянскому населению Карабаха. Однако отказ армянской стороны от этого предложения и желание узаконить оккупацию азербайджанской территории привели к тому, что война сделала это предложение больше не актуальным.

Видимо армянские руководители не осознают, что наступают на те же грабли, игнорируя мирную инициативу Азербайджана.

Глава Азербайджанского государства подчеркнул, что это предложение пока ещё действует, дав понять армянской стороне и международному сообществу, что мяч на стороне Н. Пашиняна и его команды.

Однако при этом высказал озабоченность тем, что армянская сторона не отказалась от желания реванша и пытается вернуться назад в прошлое, повторяет свои уже избитые идеи, которые не соответствуют реалиям.

Параллельно с этим, армянская сторона продолжает провокационные действия на границе, периодически устраивая обстрелы позиций азербайджанской армии. Кажется, что армянская сторона делает это в надежде спрятаться за спиной российских военнослужащих, чтобы подставить их под ответный огонь азербайджанской армии.

Такие действия Армении опасны и могут привести к новым широкомасштабным боевым действиям.

Глава государства в очередной раз высказался о том, что Азербайджан не желает новой войны, но всегда готов дать отпор агрессии. Также вызывают опасения попытки армянской стороны перебросить боевую технику и подкрепления через Лачинский коридор на оставшиеся пока под их контролем часть Карабахского региона Азербайджана, что полностью противоречит достигнутым трёхсторонним Заявлениям.

Азербайджанская сторона постоянно фиксирует такие попытки.

Одновременно, армянская сторона пытается восстановить свою военную мощь, стараясь получить новое вооружение из России.

Президент Ильхам Алиев отметил, что все это вызывает беспокойство Азербайджана, который держит эту ситуацию в зоне своего пристального внимания. Такие действия Армении свидетельствуют о том, что военно-политическое руководство Армении не смирилось с реалиями, несмотря на то, что армянский народ желает мира, что и проявилось в ходе прошедших парламентских выборов.

Азербайджан считает, что окончание войны сделало поставки новой военной техники Армении нецелесообразным, так как стороны должны стремиться к мирному соглашению, а не раскручивать новый виток гонки вооружений.

Вместо того, чтобы начать процесс примирения и диалога, который обеспечит мирную интеграцию армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, армянские политики, наоборот, вновь раскручивают спираль азербайджанофобии, мешая этому процессу.

Также Президент Ильхам Алиев сделал акцент на том, что армянская сторона продолжает препятствовать возвращению азербайджанских беженцев к местам постоянного проживания, предоставляя ложные карты минных полей, которые при проверке оказываются верными лишь процентов на 25.

Этим армянская сторона делает все, чтобы в будущем вновь попытаться начать военные действия. Причем, как заметил в интервью Президент Ильхам Алиев, в отличие от Азербайджана, Армения практически бесплатно получала военную технику на миллиарды долларов, но это не спасло ее от разгрома и поражения.

Если армянские лидеры думают, что пытаясь повторить пройденное вновь сумеют восстановить военную мощь в ущерб умирающей экономики, то они глубоко ошибаются, прежде всего потому, что Азербайджан не останется безучастным наблюдателем и примет соответсвующие адекватные меры, а как известно, сил и средств для этого у Азербайджана достаточно.

Президент Ильхам Алиев особо остановился на перспективах экономического развития региона.

Поддержав предложение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по экономической платформе сотрудничества по формуле 3+3, Президент Ильхам Алиев, отметил, что это предложение заслуживает должного внимания, так как такая платформа может стать взаимовыгодной для всех ее участников и может привести к установлению в регионе зоны мира и стабильности.

Однако, наличие проблем в отношениях между Грузией и Россией пока не даёт возможность начать реализацию этого предложения.

Армянская сторона хранит молчание и пытается перевести вопросы экономического сотрудничества в плоскость застарелых исторических мифов о признании "геноцида".

По словам Президента Ильхама Алиева, новой вехой в экономическом развитии региона может стать открытие новых транспортных регионов, в том числе Зангезурского коридора, который не только позволит соединить новым сухопутным сообщениям Азербайджан с Нахчываном, но и позволит Армении наладить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном.

Важным моментом открытия этого коридора является то, что он послужит развитию сухопутных транспортных связей всего Евроазиатского пространства.

К открытию этого коридора особо проявляет интерес Европейский Союз, о чём и говорил в ходе своего визита в регион Председатель Европейского Совета Ш. Мишель.

Президент Ильхам Алиев четко и понятно разъяснил позицию Азербайджана по Зангезурскому коридору, положив конец армянским инсинуациям по этому вопросу, которые пытаются торпедировать его открытие, мотивируя это чуть ли не оккупацией территории Армении.

Глава государства в своем интервью отметил, что Зангезурский коридор позволит осуществлять железнодорожное и автомобильное сообщение через территорию Армении с Нахчываном, а также с Ираном и Турцией, что может послужить открытию и других коридоров в Армению.

Армянская сторона уже использует Лачинский коридор практически на тех же условиях, на которых планируется использование Зангезурского коридора, при этом вопросы суверенитета и территориальной целостности ни в коей мере не затрагивается наличием такого сообщения.

Попытки саботажа Арменией открытию этого коридора ставит под вопрос действие Лачинского коридора, то есть армянские лидеры готовы рискованно играть в некую игру, не думая о последствиях.

Все спекуляции армянских политиканов на эту тему ещё раз доказывают то, что они продолжают блефовать в надежде на новую войну и забывают о том, что у Азербайджана есть альтернативные пути сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией через Грузию и Иран, заметив, что развитие отношений с этими странами является одним из приоритетов внешней политики.

Армянская сторона, которая постоянно плачется о том, что страна находится в блокаде, похоже сама делает все, чтобы сохранить эту блокаду, которую саму же и создала, начав войну и оккупировав 20% азербайджанской территории.

То, что Президент Ильхам Алиев уделил этой теме значительное место в своём интервью, доказывает серьёзные намерения Азербайджана, который в отличие от Армении, полным ходом ведёт строительство железной и автомобильной дорог по направлению к границе.

Армянская сторона не только не начала никаких строительных работ, но уже несколько месяцев, под выдуманными предлогами, не участвует в работе трёхсторонних рабочих групп по этому вопросу, хотя как отметил Президент Ильхам Алиев, есть проблески надежды по этому направлению (кажется, что российская сторона подтолкнула армянских партнёров вернуться за стол переговоров).

Учитывая то, что интервью Президента Ильхама Алиева давалось влиятельному турецкому телевизионному каналу, одним из основных вопросов был вопрос об отношениях между Азербайджаном и Турцией.

Подчеркнув незыблемость братства и уникальность связей двух тюркских государств, глава государства особо отметил, что в мире есть немало стран, имеющих родственные связи, но являющимися частенько недругами.

Братство двух государств укреплялось и проверялось годами, что особенно подтвердилось событиями последних лет, когда твёрдая и незыблемая поддержка Турции в ходе Второй Карабахской Войны, явилось одним из факторов Победы.

Личная дружба и искренние отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана также способствуют дальнейшему сближению двух государств, которые совместными усилиями движутся вперёд.

Несомненно то, что такое братство проявляется именно в самые тяжелые времена.

Как, например, полная поддержка Турции в ходе Второй Карабахской Войны, когда была оказана не только помощь поставками военной техники, но и блокировались все попытки врагов Азербайджана, которые пытались путём использования различных международных организаций, воспрепятствовать закреплёнными в Уставе ООН праву Азербайджана на освобождение оккупированных территорий.

В свою очередь, в ходе недавних катастрофических лесных пожаров в Турции, Азербайджан направил в братскую страну необходимую помощь.

Именно Президент Ильхам Алиев, узнав о размахе этих пожаров, дал указание немедленно отправить свыше 700 пожарных, автомашины, вертолеты и даже единственный в стране самолёт-амфибию на помощь братской стране.

Была осуществлена уникальная операция, когда сухопутные границы транзитных стран закрыты, преодолев расстояние в почти 3000 километров, около 100 пожарных машин и свыше 700 пожарных были отправлены на ликвидацию этих пожаров.

Президент Ильхам Алиев, который всегда следовал словам Общенационального Лидера Гейдара Алиева "Азербайджан и Турция, одна нация - два государства", говоря об отношениях двух братских государств особо отметил, что в будущем эти отношения ещё дальше будут крепнуть и развиваться.

Таким образом, в интервью каналу CNN Turk Президент Ильхам Алиев раскрыл программу действия Азербайджана на ближайшее время, наметив цели своей политики по дальнейшему развитию страны, в условиях новых геополитических реалий.

При этом Президент Ильхам Алиев дал понять недругам Азербайджана о том, что никакие силы не смогут заставить свернуть с намеченного пути, а попытки врагов добиться реванша будут немедленно пресечены терапией железного азербайджанского кулака.

Правдивость и искренность интервью Президента Ильхама Алиева является очередным подтверждением того, что во главе азербайджанского государства стоит один из самых видных политиков мирового уровня, который ведёт страну к очередным победам!

Пярвин Мирзазаде