ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджаре

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении, соообщило в понедельник министерство обороны Азербайджана. 

"16 августа с 18:45 до 19:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Aрмии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.