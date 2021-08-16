https://news.day.az/politics/1370257.html ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении, соообщило в понедельник министерство обороны Азербайджана.
"16 августа с 18:45 до 19:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Aрмии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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