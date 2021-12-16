Точность переданных Арменией минных карт составляет менее 20%

Точность минных карт, переданных Арменией, составляет менее 20 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая в четверг на конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов" в Баку.

"Ведутся работы по восстановлению Карабаха, созданию инфраструктуры на основе "зеленых" технологий. Работы затягиваются из-за большого количества мин. Идет активный процесс разминирования. Точность карт, переданных Арменией, составляет менее 20 процентов", - сказал он.