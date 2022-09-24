Атомный "гроб" Армении отравляет регион

На днях стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Армению. Визит запланирован на 4-5 октября. Ожидается, что делагация МАГАТЭ будет инспектировать состояние Мецаморской АЭС, которая представляет угрозу всему региону.

Долгое время армяне шантажируют Южный Кавказ новым Чернобылем. Мецаморская АЭС представляет из себя источник радиационных отходов, с помощью которых можно создать грязную бомбу. Ряд армянских политиков и вовсе угрожали устроить аварию на Мецаморской АЭС.

Кроме того, из Мецоморской АЭС нелегально вывозятся ядерные материалы. Так, полтора года назад служба государственной безопасности Грузии задержала двух человек за попытку продажи радиоактивного вещества. Задержанные намеревались сбыть контейнер с америцием-241 в Кутаиси за 300 000 евро. Учитывая соседство с Ираном, который усердно работает над своей ядерной программой, не исключено, что ядерные элементы могли попасть и в ИРИ.

Мецаморская АЭС - единственная атомная электростанция на территории Южного Кавказа. Она строилась с далекого 1969 года и была запущена в 1976 году. Мецаморская АЭС находится в сейсмически опаснейшем регионе. Через 12 лет ее работа была приостановлена после разрушительного землетрясения в городе Спитак, когда погибло более 25 тысяч человек. Однако затем её работа вновь была возобновлена.

Сейсмологи утверждают, что город Мецамор, в котором расположена АЭС, находится в сейсмоопасной зоне, где возможны землетрясения до 10 баллов. То есть в любой момент региону угрожает ядерная катастрофа, последствия которой станут тяжелее, чем от взрыва Чернобыльской АЭС.

Визит господина Гросси в Ереван может иметь эффект холодного душа для армянского руководства. И это логично, поскольку, увидев плачевное состояние Мецамора, представители МАГАТЭ вполне имеют право потребовать немедленного закрытия АЭС. Как минимум, МАГАТЭ может добиваться взятия под полный международный контроль Мецаморскую АЭС и ее хранилища ядерного топлива. Что стало бы торжеством справедливости, поскольку международные организации проявляют в этом вопросе возмутительное равнодушие.