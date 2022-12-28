В Армении готовят масштабную антироссийскую провокацию. Террористы "Сасна-Црер", ныне прикрывающиеся красивым названием "Национальный Демократический Полюс", грозятся блокадой 102-й военной базы в Гюмри, если не будет разблокирован Лачинский коридор.

Как передает Day.Az, кричавший некогда перед посольством РФ в Армении "Прощай, немытая Россия" Ваге Гаспарян заявил, что "НДП" обратится к армянам с соответствующим призывом.

"С этой целью "Бевер" проведет обсуждения с теми политическими кругами Армении, оценки которых по линии блокады "арцаха" русскими совпадают с нашими. Российская военная база будет окружена", - отметил он, добавив, что скоро начнется переход к активным действиям.

Учитывая растущие в геометрической прогрессии антироссийские настроения в Армении, ожидается, что угрозы Гаспаряна будут исполнены. Со дня поражения во Второй Карабахской войне армяне возложили всю ответственность за свой позорный проигрыш и капитуляцию на Москву, обвиняя ее во всем, что придет в голову - предательстве, поставках плохого оружия, нелетающих ракет, конспирациях. А теперь переключились на тему "блокированного" Лачинского коридора.

Стоит отметить, что дорога Шуша-Ханкенди, на которой 17 дней проходит мирная акция представителей азербайджанской общественности, не заблокирована. Каждый день публикуются фото- и видеоматериалы о том, как машины снабжения миротворцев и МККК спокойно проезжают в обе стороны, обеспечивая поставку гуманитарных грузов.

Таким образом нет никакого нарушения трехстороннего заявления от 10 ноября. Наоборот, договоренность стала выполняться четче, ибо через коридор больше на территорию Азербайджана не могут въехать ни боевики, ни новое оружие и не вывозятся драгметаллы и природные ресурсы, что очень мешает остаткам сепаратизма, в связи с чем они ищут любой повод и готовы совершить провокацию, чтобы вернуть коридору статус "проходного двора".

Все предыдущие попытки увенчались провалом, ибо азербайджанцы твердо стоят за своей принципиальной позицией. Возлагая вину за это на миротворцев, армяне пытаются полностью дискредитировать Россию и ввязать ее в новый конфликт. То же самое было во время 44-дневной войны, когда "многострадальные" хотели, чтобы вместо армянских солдат умирали русские.

Подобный русофобский призыв в Армении звучит не впервые. Террористы "Сасна-Црер" устраивали факельные шествия к дипмиссии России, будто шли сжигать ведьм, антироссийские митинги, выступают за выдворение русских и т.д. Если раньше они призывали, пытались требовать, теперь дело перешло к откровенным угрозам. А что будет завтра? Москве непременно стоит пересмотреть свое отношение к вспыльчивым и обиженным своими же ошибками армянам.