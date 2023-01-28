Президент Венгрии осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Президент Венгрии Каталин Новак осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает в субботу Day.Az, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю любые нападения на дипломатические миссии и их сотрудников. Выражаю глубочайшие соболезнования Азербайджану и семье погибшего во время ужасного нападения на посольство Азербайджана в Иране", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.