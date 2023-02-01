Армяне выбрали железную дорогу объектом террористических атак

1 февраля 1994 года на бакинском вокзале прогремел взрыв. В результате теракта, осуществленного армянами, погибли трое. Взрыв произошел в третьем вагоне поезда Кисловодск-Баку.

Этот теракт был не первым и не последним в череде террористических атак на Азербайджан. С начала армяно-азербайджанского конфликта армянство объявило Азербайджану террористическую войну. Ее жертвами в период с 1988 по 1994 годы стали около двух тысяч человек, более двух тысяч получили ранения.

Через несколько дней, 9 февраля 1994 года, был взорван грузовой вагон, стоявший на запасном пути около станции Худат. В целом, армянские террористы с начала конфликта атаковали железную дорогу неоднократно.

30 мая 1991 года на территории Дагестана был взорван пассажирский поезд Москва-Баку. Погибли 11 человек, ранения получили 22.

31 июня 1991 на станции Хасавюрт (Дагестан) произошел очередной теракт в поезде Москва - Баку. Тогда погибли 16 человек, тяжелые ранения получили 20.

28 февраля 1993 года у станции Гудермес (Чечня) был взорван пассажирский поезд Кисловодск-Баку. Жертвами теракта стали 11 человек, ранения получили 18.

13 апреля 1994 года снова на территории Дагестана был взорван пассажирский поезд Москва-Баку, погибли 3 человека, еще трое были ранены.

Еще одна трагедия могла произойти осенью 1993 года, когда армянские спецслужбы планировали заминировать поезд Тбилиси-Баку. Тогда предотвратить теракт удалось. Задержанные армяне были осуждены.