2-3 марта в Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на посольство Чехии в Азербайджане, чешскую делегацию возглавил заместитель министра промышленности и торговли Петр Треснак, азербайджанскую - заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Основное внимание на заседании в этом году было уделено бизнес- и инвестиционному сотрудничеству, экологическим технологиям и энергетике.