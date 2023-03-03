https://news.day.az/politics/1543397.html В Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии
В Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии
2-3 марта в Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на посольство Чехии в Азербайджане, чешскую делегацию возглавил заместитель министра промышленности и торговли Петр Треснак, азербайджанскую - заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.
Основное внимание на заседании в этом году было уделено бизнес- и инвестиционному сотрудничеству, экологическим технологиям и энергетике.
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