Джейхун Байрамов проинформировал заместителя генсека ООН о провокациях Армении

6 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Катар встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, Верховным представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатимой.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов подробно рассказал о тесном сотрудничестве Азербайджана с ООН и ее структурами, участии страны в проектах в гуманитарной сфере, помощи, оказываемой наименее развитым странам, программах помощи около 130 странам. Были доведены до внимания возможности воспользоваться стипендиальными и обучающими программами Азербайджана.

Отметив, что Азербайджан добился значительного прогресса в реализации Целей устойчивого развития, глава МИД проинформировал о том, что в настоящее время в стране осуществляются последовательные меры по реализации определенной ООН повестки дня в области устойчивого развития, развитию диверсифицированной, инновационной и наукоемкой экономики.

Джейхун Байрамов, рассказав о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации территориях, усилиях, предпринимаемых страной по продвижению мирной повестки, проинформировал заместителя генсека ООН о провокациях Армении.

Заместитель генерального секретаря ООН, Верховный представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима рассказала о работе, проводимой возглавляемой ею структурой по решению проблем, стоящих перед этими странами. Она выразила уверенность в том, что масштабные проекты, реализуемые по инициативе и при поддержке Азербайджана, увеличат транспортные возможности стран региона, не имеющих выхода к морю, и внесут существенный вклад в реализацию Целей ООН в области устойчивого развития. Была отмечена значимость программ помощи Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.