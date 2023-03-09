https://news.day.az/politics/1545117.html Создание Международного центра Низами Гянджеви является очень важной инициативой - Винни Бьянима
Создание Международного центра Низами Гянджеви является очень важной инициативой - Винни Бьянима
Создание Международного центра Низами Гянджеви является очень важной инициативой.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьянима в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.
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