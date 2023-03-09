Азербайджан вдохновил многих на решение глобальных проблем

Азербайджан играет ведущую роль в Движении неприсоединения. Это хорошая платформа с участием 120 государств.

Об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на X Глобальном Бакинском форуме, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметив признанную в международных отношениях важную роль Азербайджана в последние годы, Эгилс Левитс сказал, что на самом деле Азербайджан вдохновил многих с политической точки зрения, то есть с точки зрения сохранения мира, решения глобальных вопросов, а также страна проводит глобальные дискуссии.

Президент Латвии подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном, в том числе в контексте его сотрудничества с ООН, важно и для Латвии: "Потому что уважение международного права и соблюдение территориальной целостности является очень важным вопросом. Это в целом важная часть общей политики Азербайджана. Фактически, это важная часть внешней политики и Латвии".

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.