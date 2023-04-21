https://news.day.az/politics/1557586.html Аллахшукур Пашазаде ответил на заявления армянского католикоса
Аллахшукур Пашазаде ответил на заявления армянского католикоса
С Азербайджаном нельзя разговаривать на языке вражды, заявления армянского католикоса неприемлемы.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейхулислам гаджи Аллахшукур Пашазаде.
"Новые призывы армянского католикоса к войне проистекают из того, что он стал жертвой политических амбиций, и неправильно то, что священнослужители вмешиваются в политику", - сказал Пашазаде.
Напомним, что католикос Гарегин II призвал армян к новой войне.
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