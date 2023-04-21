Аллахшукур Пашазаде ответил на заявления армянского католикоса

С Азербайджаном нельзя разговаривать на языке вражды, заявления армянского католикоса неприемлемы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейхулислам гаджи Аллахшукур Пашазаде.

"Новые призывы армянского католикоса к войне проистекают из того, что он стал жертвой политических амбиций, и неправильно то, что священнослужители вмешиваются в политику", - сказал Пашазаде.

Напомним, что католикос Гарегин II призвал армян к новой войне.