В таких вопросах, как армяно-азербайджанский конфликт, необходимо действовать решительно

В таких вопросах как армяно-азербайджанский конфликт, ситуация в Украине, конфликты в Сирии, Ираке необходимо действовать быстро и принимать правильное решение.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя заявления оппозиции о передаче обязанностей вице-президента страны нескольким лицам, в случае ее победы на выборах, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Необходимо очень быстро пересматривать решения, когда это необходимо, в соответствии с динамикой ситуации и условий. Все наши структуры работают в очень напряженном ключе. Работают день и ночь", - отметил Октай.

Он добавил, что необходимо развивать имеющуюся систему, не затрагивая ее основы: "Там, где есть недостатки, могут быть сделаны корректировки".