https://news.day.az/politics/1568718.html Начался визит рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии в Азербайджан - ФОТО
Начался визит рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии в Азербайджан - ФОТО
29 мая начался визит рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Азербайджан, передает в понедельник Day.Az.
Визит продлится до 31 мая.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре