Начался визит рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии в Азербайджан

29 мая начался визит рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Азербайджан, передает в понедельник Day.Az.

Визит продлится до 31 мая.

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