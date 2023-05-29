Книга "Миацума" закрыта!

Автор: Эмин Севдималиев

В последнее время в Карабахе подняли головы реваншисты. Они инициируют какие-то референдумы. Рубен Варданян разбушевался, осуществляют деструктивную деятельность. Вся эта возня призвана укрепить свой личный имидж, ведь все они прекрасно знают, что никаких шансов у них нет.

Эти реваншисты внедряют армянам идею независимости, отделения от Азербайджана. Но им пора понять, что у них нет никаких надежд, даже теоретических на осуществление мифических идей. Попытки следовать таким идеям, в первую очередь, вредят самим армянам. Нарративы, используемые Варданянами и прочими политическими шарлатанами можно свести к одной идее- "мы против них". Эти люди, считающие себя борцами за права людей, на самом деле, не такие уж и чистые. Если сказать как есть, то они моральные банкроты. Их основное желание это жажда наживы, как финансовой, так и политической, на страхах армян. И все они будут использовать модель моральной диктатуры, конечной целью которой является демонизация Азербайджана и азербайджанцев, что позволит держать армян в постоянном страхе. А это, в свою очередь, позволит деструктивно настроенным "политикам" контролировать армян.

И мы уверены в том, что для сепаратистов является главной целью по очень простой причине. Эти силы ненавидят Азербайджан. Ненависть, в лучших традициях нацизма, являлась одной из важнейших причин, которая не позволила им развивать территории над которыми они имели временный контроль. Им доставляло большее моральное удовольствие иметь огромную территорию в руинах, чем попытаться построить что-либо, что могло бы улучшить жизни армян.

И сравнение с нацизмом не является громкой параллелью. Если смотреть на ситуацию под этим углом, армянские лидеры прошлого поступили также как руководители нацисткого режима Третьего Рейха, которые предпочитали уничтожать, чем строить.

Карл Юнг, отец аналитической психологии, считал, что если не возможно понять, почему кто-то что-либо сделал, то достаточно посмотреть на последствия и сделайте вывод о мотивах. Подход Юнга, в лучшей мере иллюстрирует мотивацию реваншистов, которая не принесет ничего положительного в жизни армян

Важным элементом этой диктатуры над умами армян будут оставаться провокации против Азербайджана, которые будут приводить к смертям с обоих сторон, которых можно было бы избежать. Разве такого хотят армяне? Жить в постоянном страхе и неопределенности. Не иметь возможности планировать что-либо на будущее и вздохнуть с облегчением от мысли, что ничего плохого не случится.

Сепаратистам пора понять - их книжка закрылась. Единственный шанс на проживание армян в Карабахе проходит через интеграцию в Азербайджан. Интеграция даст этническим армянам возможность пользоваться благами, предоставляемыми Азербайджаном, на равных условиях. И Азербайджан гарантирует это право.

Армянам необходимо понять очень простую истину. В современном мире антагонизм не приводит к положительным результатам. Прогресса можно достичь только благодаря сотрудничеству, как экономическому так и политическому. Нет большей гарантии безопасности чем мир и мирное сосуществование со своими соседями. Такой подход является единственным оружием, способным остановить вражду и обеспечить светлое будущее своих детей. Ведь, в итоге, цель каждого поколения заключается в том, чтобы сделать мир лучше для следующих поколений. Отказ от псевдоидеологии - залог карабахских армян на лучшую жизнь. Сегодня у них есть шанс, которого не было раньше. Пришло время решать. Это решение никто не примет вместо них.