Обсуждено расширение существующей договорно-правовой базы между Азербайджаном и Сербией

В рамках официального визита в Республику Сербия министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром труда, занятости и социальным вопросам этой страны, а также сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Николой Селаковичем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также текущая ситуация в регионе и в мире.

Поблагодарив за высокое гостеприимство, оказанное в ходе визита, министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение своим официальным визитом в Сербию. Министр напомнил о визите своего коллеги, ранее занимавшего пост министра иностранных дел Сербии, в нашу страну в 2021 году и проведенных встречах, отметив, что такие тесные контакты играют исключительную роль в развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Было подчеркнуто расширение существующей договорно-правовой базы в плане развития повестки дня взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в разных сферах, в том числе в области экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, гуманитарной помощи и др. Было отмечено, что в данном контексте заслуживает одобрения подписание в прошлом году ряда документов между различными государственными структурами двух стран.

Противоположная сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе об усилиях, направленных на продвижение процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.

Министр поблагодарил коллегу за усилия по развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, выразив готовность вносить постоянный вклад в дальнейшее расширение связей.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.