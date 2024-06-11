Незыблемое единство с прицелом на будущее

Автор: Абдул Керимханов

Главный редактор Day.Az

Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом пике и не имеют аналогов в мире. Столь высокий уровень взаимодействия выстроен на дружбе, братстве и солидарности между двумя странами и является ориентиром для народов Азербайджана и Турции. Сегодняшний визит Президента Ильхама Алиева в Турцию подтверждает незыблемое единство братских стран и является краеугольным камнем будущего.

Совместными усилиями лидеров двух стран отношения между Азербайджаном и Турцией достигли сегодня наивысшего уровня стратегического партнерства и союзничества. Это было официально подтверждено Шушинской декларацией, подписанной 15 июня 2021 года в городе Шуша. Братство Азербайджана и Турции определяется историческими традициями, едиными национальными и моральными ценностями, а также решительной политической волей лидеров двух стран. Неслучайно, слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль", а также изречение Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", являются залогом нерушимости турецко-азербайджанских связей.

Азербайджан и Турция довольно успешно развивают торгово-экономические отношения. По итогам 2023 года объем двусторонней торговли превысил 7,5 миллиарда долларов, из которых примерно 3 млрд составил импорт из Турции и 4,5 млрд - экспорт в Турцию. Напомним, что в феврале 2024 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре о том, что Турция приложит все усилия для доведения товарооборота с Азербайджаном до 15 млрд долларов.

На международном уровне Азербайджан и Турция однозначно поддерживают друг друга. Скоординированная деятельность в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОЭС, ОИС и ОТГ приносит свои плоды. Взаимодействие двух стран на столь высоком уровне вносит важный вклад в общий прогресс и установление стабильности в регионе. Эти отношения также обуславливают дальнейшее укрепление единства и сотрудничества между тюркоязычными странами и народами. Тот факт, что наши народы имеют одинаковое происхождение, похожий язык, культуру и многие другие взаимные связи, всегда делало Азербайджан и Турцию близкими друг другу странами, которые находятся рядом и в радости и в горе.

Турция всегда поддерживала Азербайджан в Карабахском конфликте, который уже стал историей. В 2020 году азербайджанский народ стал свидетелем решительной поддержки Турции во время Второй Карабахской войны. С первых дней войны большинство высокопоставленных чиновников, в том числе Президент братской страны Реджеп Тайип Эрдоган, делали заявления о том, что Турция находится на стороне Азербайджана. Эта духовная и политическая поддержка Турции придала силы Азербайджану и повысила его уверенность в себе. В результате Вооруженные Силы Азербайджана одержали историческую Победу в 44-дневной войне и восстановили территориальную целостность страны. На послевоенном этапе братская Турция активно участвует в широкомасштабных восстановительных работах, инициированных правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях.

В свою очередь Азербайджан также оказал Турции братскую поддержку в самые трудные времена ее истории. В феврале 2024 года Турцию потрясло ужасное землетрясение, унесшее жизни сотен людей. Азербайджан был страной, которая первой протянула руку помощи Турции в столь тяжелый для братской страны период. В первый день землетрясения согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева были мобилизованы все объекты для оказания необходимой помощи Турции. Кроме того, по поручению Первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева также оказал гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения региону Турции. Все граждане Азербайджана проявили солидарность с турецким народом, помогая по мере своих возможностей. В то же время Азербайджан продолжает оказывать поддержку в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Важность единства тюркского мира всегда находилась в центре внимания лидеров Азербайджана и Турции. Объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, укрепит каждого члена Организации тюркских государств. С этой точки зрения особую роль будет играть предстоящий в июле этого года в Шуше неформальный саммит Организации тюркских государств. Проведение этого саммита в Шуше, символе Карабаха, имеет огромное значение. Тем самым будет еще раз послан сигнал международному сообществу о том, что Карабах - это исторически азербайджанская, тюркская земля.

Азербайджан нацелен на продолжение сотрудничества с Турцией в области энергетической трансформации в преддверии 29-й международной Конференции COP29 которая состоится в Баку в ноябре 2024 года. Большой интерес к мероприятию проявляет и Турция, о чем сегодня во время встречи один на один с Президентом Ильхамом Алиевым заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь глава нашего государства пригласил Президента Турции на СОР29, на что турецкий лидер ответил утвердительно.

В целом, фактор турецко-азербайджанского единства очень важен, в том числе и с точки зрения развития, стабильности и безопасности региона. Повестка взаимодействия достаточно широка, а в основе ее лежит единство мнений и позиций. И вне всякого сомнения союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, будут и впредь успешно развиваться по восходящей.