Лидер, сделавший Победу реальностью. Об исторической миссии Президента Ильхама Алиева

Автор: Абдул Керимханов,

Главный редактор Day.Az

Совсем скоро, 8 ноября весь азербайджанский народ будет отмечать День Победы. В этом году праздник будет особенно знаковым - ведь впервые в истории страна будет отмечать историческую Победу, восстановив свой суверенитет. Контрнаступательная операция в Карабахе в 2020-м году стала переломным моментом в истории не только нашей страны, но и всего региона, а проведенные под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева в сентябре этого года локальные антитеррористические мероприятия окончательно закрыли вопрос карабахского сепаратизма, открыв Южному Кавказу путь к миру и развитию.

И в 2020-м, и в 2023 году Азербайджанская армия во главе с Президентом Ильхамом Алиевым показала свою способность выполнять самые сложные боевые задачи - причем выполнять их в крайне сжатые сроки и с ограниченным контингентом сил, что не менее важно. Операция в сентябре этого года и вовсе заняла менее суток. Остатки сепаратистов получили заслуженный сокрушительный удар и были вынуждены подписать капитуляцию.

Карабахский конфликт был борьбой Азербайджана с армянской пропагандой, мифами, лобби по всему миру, агрессией и провокациями. Многочисленные армянские укрепления, бункеры, массивная пропаганда за рубежом, инфраструктура - все это Азербайджан преодолел и преодолел благодаря политике Президента Ильхама Алиева. Долгие годы глава государства вел Азербайджан вперед - к процветанию, к становлению экономики и армии, к модернизации, и его долгосрочная стратегия вывела нашу страну на такой высокий уровень, дала нам такое ощутимое превосходство над противником, что все, что было сделано армянами за 30 лет оккупации, было преодолено и разбито за 44 дня.

Несмотря на разгром армянских оккупантов в 2020-м году, все еще оставались некоторые скептики, которые считали, что Азербайджан не сможет изменить сложившийся на тот момент новый статус-кво. Отдельные "эксперты" и вовсе заявляли о том, что освобождение города Шуша и есть максимальный предел, на который способна наша страна. Главным аргументом этих скептиков и армянских подпевал было то, что международное сообщество якобы "больше не допустит проведения военных операций в регионе".

А в 2021 году, когда азербайджанские экоактивисты начали акцию протеста на Лачинской дороге, некоторые страны открыто начали пытаться давить на Азербайджан - особенное "усердие" в этом проявляла Франция. Определенным кругам на Западе Победа Азербайджана была как кость в горле, они всячески пытались сохранить ситуацию в неопределенности. Именно с этой целью возникли разговоры о реанимировании Минской группы ОБСЕ, попытки снова начать какие-то бесконечные переговоры. Сохранение такой ситуации позволило бы антиазербайджанским силам продолжать политику "разделяй и властвуй", сохраняя реальные механизмы влияния на Азербайджан.

Давление на Азербайджан, грязные кампании против главы нашего государства, блеф в виде "угрозы санкций" со стороны Европарламента, Совета Европы и прочих европейских структур были наглядным показателем отношения Запада к Азербайджану. Целью этих нападок была попытка надавить на нашу страну и лично на Президента Ильхама Алиева, попытаться не допустить полного восстановления суверенитета Азербайджана, зафиксировав статус-кво, сложившийся по итогам 44-дневной войны - то есть по сути снова "заморозить" армяно-азербайджанский конфликт.

Однако время показало, что Президент Ильхам Алиев, как глава государства неоднократно подчеркивал, лучше всех знает, что, как и когда нужно сделать.

После окончания Второй карабахской войны Азербайджан хотел решить оставшиеся вопросы политическими средствами. К сожалению идеи реваншизма в армянском обществе взяли верх, провокации сепаратистов с течением времени становились все наглее и интенсивнее. Кульминацией стала ночь 19 сентября, когда на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по территории Ходжавендского района, грузовик Государственного агентства автомобильных дорог подорвался на противотанковой мине, заложенной диверсионно-подрывной группой ВС Армении. К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджана. В районе села Тагаверд Ходжавендского района грузовик в результате теракта подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований. В результате погибло шесть ни в чем не повинных азербайджанцев.

Эта трагедия переполнила чашу терпения Азербайджана и Верховный главнокомандующий отдал приказ о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Азербайджанские военнослужащие не наносили ущерба гражданским объектам и гражданскому населению, целью были только легитимные военные объекты противника. Усилиями нашей армии сепаратисты капитулировали менее чем за 24 часа. 20 сентября 2023 года военно-дипломатическая Победа Азербайджана над армянскими оккупантами и сепаратистами достигла своего логического завершения. Несмотря на все давление и угрозы, Президент Ильхам Алиев, проявив дальновидность и прагматизм, продемонстрировав бескомпромиссную принципиальность и волю, подарил азербайджанскому народу еще одну Победу. Сегодня флаг Азербайджана развевается в каждом уголке Карабаха, а водружение азербайджанского флага в Ханкенди 15 октября - это историческое событие, равное по своей значимости Дню Победы 8 ноября.

Не менее важным является то, что Азербайджан усилиями Президента Ильхама Алиева добился полной Победы, опираясь исключительно на свои силы. Сегодня экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост благодаря экономическим проектам, реализованным по инициативе главы нашего государства. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева успешно проводит независимый внешнеполитический курс, экономика нашей страны самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. Азербайджан пользуется авторитетом в мировой политике, активно поддерживая инициативы, направленные на достижение мира, стабильности и экономического сотрудничества. Сегодня на карте мира очень мало государств, которые могли бы позволить себе проводить по-настоящему независимую политику, а Азербайджан - одно из немногих таких государств, благодаря своей силе, экономической и военной мощи, самостоятельной внешней политике - которыми мы обязаны Президенту Ильхаму Алиеву.

Прошло всего три года с окончания Второй Карабахской войны, но под личным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой освобожденные территории уже преображаются: в Карабахе развернута невиданная по размаху, скорости и эстетике работа, на руинах вырастают первые кварталы сел и городов, аэропорты, коммуникации. В Карабах и Восточный Зангезур уже возвращаются бывшие беженцы и вынужденные переселенцы, которые встретят День Победы в новых домах в своих родных городах и селах. Президент Ильхам Алиев выстроил совершенно новую реальность на Южном Кавказе, закрепив абсолютное лидерство нашей страны в регионе, как в геополитическом, так и в геоэкономическом смыслах. Сегодня весь мир говорит о необходимости скорейшего запуска Среднего коридора - маршрута транзитных поставок с Востока на Запад и обратно, проходящего через нашу страну. Важнейшая составная часть этого маршрута - Зангезурский коридор - превратит Азербайджан в крупнейший транзитный хаб Евразии.

Азербайджан сегодня - страна, реализовавшая казавшиеся невыполнимыми проекты и задачи. Президент Ильхам Алиев дал понять всем, что нет нерешаемых проблем, если есть железная воля Лидера, воплотившего в реальность мечту миллионов и доказавшего, что его путь - путь побед и развития.