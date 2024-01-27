Выдворение французских компаний из Азербайджана серьезно ударит по интересам Парижа в регионе

На долю Азербайджана приходится 60% экономических связей Франции со странами Южного Кавказа. Это значит, что окончательное разрушение связей между двумя странами нанесет удар по интересам Парижа и в Баку, и в регионе целом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье итальянского журналиста Франческо Де Пало, опубликованной в итальянской газете Formiche.

Автор статьи подчеркивает, что в ответ на резолюцию верхней палаты французского парламента [призывающую к введению экономических санкций против Азербайджана], которая лишь отражает позицию парламента и не имеет обязательной исполнительной силы, Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям призвал выдворить из страны все французские компании, включая Total.

"Это может серьезно повлиять на экономические интересы Франции на Южном Кавказе", полагает итальянский журналист.

По мнению автора статьи, в случае введения санкций против Азербайджана, Баку без колебаний откажется от сотрудничества с любым французским бизнесом.

"Азербайджан выдворит все французские компании, включая Total, которая участвует в многочисленных проектах, таких как месторождение "Абшерон" в Каспийском море или проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан", - отмечает Франческо Де Пало.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!