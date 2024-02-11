Мэрия Еревана попалась на финансовых махинациях

Армянские СМИ и блогеры обвиняют ереванскую мэрию в растрате государственных денег и участии в схемах "распил-откат".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, мэрия Еревана 6 декабря 2023 года подписала контракт на приобретение 75 скамеек у одной из местных компаний. Скамейки должны были быть сделаны из террасных досок, которые не нужно покрывать лаком. За каждую скамейку мэрия Еревана заплатила 137 тысяч драмов (340 доларов США), то есть за 75 скамеек - 10 миллионов 284 000 драмов (около 25500 долларов США). Но, как удалось выяснить армянским медиа-органам, они изготовлены из обычного дерева и стоят в несколько раз дешевле оплаченной стоимости.

По словам армянских специалистов-мебельщиков, установленные скамейки, изготовленные в соответствии с требованиями, обошлись бы городской казне в два раза дороже.

СМИ отмечают, что не прошло и месяца, как лак со скамеек местами потек. Также они подчеркивают, что скамейки были закреплены на плитке цементом.

Местные СМИ и блогеры также отмечают, что мэрия Еревана заплатила 800 тысяч драм за велопарковку (около 2000 долларов США), установленную на берегу Ереванского озера.

Армянские блогеры подсчитали, что всего на велопарковку было потрачено стройматериалов на сумму около 50 000 драмов (эквивалентно 130 долларам США).

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