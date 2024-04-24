Существуют реальные и уникальные шансы на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, и две страны никогда не были так близки к миру.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью радио BBC сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что вопрос, связанный с самым большим препятствием для мира, то есть о незаконном военном присутствии Армении на территории Азербайджана, уже нашел свое решение. Говоря же о начале процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией, Эльчин Амирбеков подчеркнул, что одним из важных моментов в этом вопросе является то, что данное решение было принято в результате прямых двусторонних переговоров Армении и Азербайджана, без участия каких-либо третьих сторон.

"Армения впервые прекратила оккупацию наших земель не в результате военных действий, а в результате двусторонних переговоров. Это доказало необоснованность и ложность выдвинутых Арменией и ее западными покровителями заявлений о том, что Азербайджан якобы хочет решить оставшиеся трудности в мирном процессе силой. Мы выступаем за мир", - сказал Эльчин Амирбеков.

Он также коснулся важности решения других вопросов, существующих между двумя странами, отметив, что в действующем национальном законодательстве Армении, в том числе в Конституции, Карабах указан как "часть Армении", что является территориальной претензией к Азербайджану. Эльчин Амирбеков отметил, что если две страны серьезно относятся к взаимному признанию территориальной целостности как основе мирного договора, Армения должна решить этот вопрос, тем более после ряда заявлений премьер-министра Армении о том, что он признает Карабах частью Азербайджана.

Эльчин Амирбеков еще раз подтвердил полную приверженность Азербайджана мирному решению существующих разногласий. Он подчеркнул, что Азербайджан выступает за интенсификацию переговоров между двумя странами, и основные принципы, составляющие мирное соглашение, то есть признание территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ друг друга, также являются обязательством, которое берет на себя Азербайджан.

Он отметил, что сухопутное сообщение между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой заблокировано со стороны Армении, что идет вразрез с обязательствами, взятыми премьер-министром Армении по Трехстороннему заявлению три с половиной года назад.

Эльчин Амирбеков также подчеркнул, что со стороны некоторых иностранных государств имеются попытки потенциально дестабилизировать продолжающийся мирный процесс, поставить под угрозу мирные перспективы и превратить Южный Кавказ в поле геополитической конкуренции. Он добавил, что имеет в виду новые инициативы некоторых западных государств по усилению военного потенциала Армении.

"Это не только вредит мирным перспективам, но и может иметь некоторые негативные последствия с точки зрения безопасности", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!