Вот почему Армения обязана изменить конституцию

Сегодня армянская общественность вновь продемонстрировала, как насколько актуальна тема изменения конституции Армении и почему Азербайджан продолжает настаивать на своем в этом вопросе.

Как передает Day.Az, в Ереване сегодня прошел марш группы армян, настроенных на реванш, который в принципе невозможен, учитывая плачевное состояние армянской армии. Горе-реваншисты развесили сепаратистскую символику и выкрикивали лозунги про мифический "арцах", который справедливо отправился на свалку истории.

Следует подчеркнуть, что в случае прихода к власти этой своры, армянская конституция позволит им иметь территориальные претензии к Азербайджану и даст возможность отказаться от любых мирных договоров, что, конечно же, подорвет хрупкий мир и стабильность в регионе.

Напомним, что в преамбуле конституции Армении содержится ссылка на Декларацию независимости Армении, основой которой является "совместное решение" Верховного совета Армянской ССР и "верховного совета" так называемого "Нагорного Карабаха" от 1 декабря 1989 года о "воссоединении".

Это означает, что политика оккупации и территориальных претензий к Азербайджану на сегодняшний день закреплена в Армении на законодательном уровне. Тем самым получается, что подписание мирного договора и представление его текста к ратификации противоречат Основному закону страны.

Поэтому важно, чтобы Армения изменила свою конституцию, и Азербайджан будет настаивать на этом, чтобы исключить любые попытки высказывать претензии посредством армянских законов и договоров.

Отметим, что в начале февраля этого года премьер-министр Никол Пашинян в эфире армянского Общественного телевидения заявил, что собирается провести конституционный референдум и Армения должна урегулировать свои отношения с декларацией о независимости.

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