Обсуждено сотрудничество между Катаром и Азербайджаном

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Катар встретился с премьер-министром и министром иностранных дел этой страны шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Бин Джассимом Аль Тани.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем существующего сотрудничества между двумя странами, подчеркнув важность визитов на высоком уровне, постоянного политического диалога и интенсификации межведомственных контактов с точки зрения определения новых направлений партнерства.

"Было выражено удовлетворение существующим политическим диалогом высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Государством Катар, отмечена значимость проведения на регулярной основе политических консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран и заседаний межправительственной экономической комиссии.

Также было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая будет проводиться в Азербайджане в этом году, создаст благоприятные возможности с точки зрения новых сфер сотрудничества.

Стороны коснулись и важности сотрудничества в рамках международных организаций и выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерских отношений во всех сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями также по другим актуальным вопросам и темам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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