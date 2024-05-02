https://news.day.az/politics/1657022.html Европейский Союз и Азербайджан являются близкими партнерами - Петер Михалко
Европейский Союз и Азербайджан являются близкими партнерами - Петер Михалко
Европейский Союз и Азербайджан являются близкими партнерами.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.
"Европейский Союз и Азербайджан остаются близкими партнерами, и мы готовы продолжать наш диалог и тесное сотрудничество. Есть области, которые имеют приоритетное значение. Среди них те, которые связаны с экономикой, энергией и транспортом", - сказал он.
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