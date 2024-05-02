https://news.day.az/politics/1657227.html Генеральный директор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан - ФОТО
Генеральный директор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан - ФОТО
Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров Герт Ян Купман прибыл в Азербайджан.
Об этом Купман написал в соцсети X, передает Day.Az.
"Прибыл в Азербайджан, чтобы обсудить сотрудничество ЕС-Азербайджан по COP29, разминированию и другим сферам. Визит начался с продуктивной встречи с помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и заместителем министра иностранных дел Фуадом Рзаевым.
Это важная возможность построить позитивную повестку дня в области зеленой энергетики, региональных связей и мира на Южном Кавказе", - отметил он.
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