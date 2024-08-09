https://news.day.az/politics/1680885.html С этой даты граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без виз
С этой даты граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без виз
Соглашение о безвизовом режиме между Марокко и Азербайджаном вступает в силу 28 августа 2024 года.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в посольстве Марокко в Азербайджане.
"С указанной даты граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней при условии, что срок действия их паспорта составляет не менее 180 дней со дня въезда в страну. Точно так же граждане Марокко будут пользоваться теми же безвизовыми привилегиями при посещении Азербайджана", - говорится в сообщении посольства.
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