С этой даты граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без виз

Соглашение о безвизовом режиме между Марокко и Азербайджаном вступает в силу 28 августа 2024 года.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в посольстве Марокко в Азербайджане.

"С указанной даты граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней при условии, что срок действия их паспорта составляет не менее 180 дней со дня въезда в страну. Точно так же граждане Марокко будут пользоваться теми же безвизовыми привилегиями при посещении Азербайджана", - говорится в сообщении посольства.

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