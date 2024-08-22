Азербайджан предоставляет лучшие условия для наблюдателей на выборах

Эффективное использование на выборах в Азербайджане, наряду со всеми другими средствами последних инновационных достижений, информационно-коммуникационных технологий обеспечивает бесперебойное наблюдение за процессами в день голосования от начала до конца выборов, непрерывное и широкое наблюдение, реализацию прозрачности в более широком масштабе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что с точки зрения удобного участия в выборах различных институтов гласности и наблюдения Азербайджан лидирует среди стран, предоставляющих самые широкие возможности для этого.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!