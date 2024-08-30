ЦИК Азербайджана принял делегацию из Мальдив

Делегация во главе с руководителем наблюдательной миссии, заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Мальдив Нашатом Али, находящаяся с визитом в Азербайджане для наблюдения за назначенными на 1 сентября внеочередными парламентскими выборами, 30 августа посетила Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов подробно проинформировал делегацию о подготовке к избирательному процессу 1 сентября.

Он отметил, что подготовка к выборам ведется в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана, созданы все необходимые условия для комфортного голосования избирателей. Председатель ЦИК проинформировал делегацию о числе кандидатов, избирателей, участках. Он упомянул, что гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании в день выборов, также будет уделено внимание, и будет проведена соответствующая работа, направленная на то, чтобы им было удобно голосовать.

Подчеркнув, что спустя много лет жители Карабаха и Восточного Зангезура будут голосовать в отчих краях, М.Панахов также сообщил, что на этих территориях насчитывается свыше 42 тысяч избирателей.

Глава Мальдивской наблюдательной миссии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мальдив Нашат Али сказал, что рад быть в Азербайджане. Он отметил, что подготовка к внеочередным парламентским выборам в стране организована на высоком уровне и избирательное законодательство соответствует международным стандартам.

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