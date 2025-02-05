О введении операции "Ковер" было объявлено через 8 минут после удара по самолету AZAL

Когда пассажирский самолет AZAL типа "Embraer 190", выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, приближался к Грозному, там была туманная погода. Приземлиться с первой попытки не удалось. Совершив круг, он во второй раз попытался приземлиться в этом аэропорту. Ему не удалось этого сделать, и во время взлета он получил внешний удар, о чем свидетельствуют данные "черного ящика". Через несколько секунд после этого снова был нанесен удар. В результате постороннего вмешательства в фюзеляже самолета образовались пробоины, пострадали находившиеся на борту пассажиры.

Как передает Day.AzОб этом сказал Trend политолог Эльшад Гасанов.

По его словам, после того, как самолет не смог совершить вторую посадку в аэропорту в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий, капитан принял решение вернуться в Баку. "Но самолет был сбит "Панцирем-С1". Над Грозным дважды, с интервалом в 24 секунды, был зафиксирован посторонний звук. Через 4 секунды после первого постороннего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд - 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду - 2-я гидравлическая система. В 05:13:32 вышли из строя основные системы управления воздушным судном, в 05:21:42 диспетчер связи проинформировал Грозный об осуществлении операции "Ковер". Пилоту воздушного судна об этом не сообщили", - отметил он.

Политолог считает, что все это говорит о том, что самолет был сбит российской ПВО над аэропортом Грозного. "Российская сторона после этого инцидента хотела скрыть след. Однако после решительного требования Президента Ильхама Алиева была создана международная комиссия. "Черный ящик" расшифровали в Бразилии, стране-производителе самолета. Россия после запроса Азербайджана согласилась, что расследование должно проводиться на международном уровне. После разбирательств становится еще очевиднее, что наш самолет был сбит именно в российском воздушном пространстве. Российская сторона должна принести официальные извинения. Преступники должны быть наказаны. Азербайджану должна быть выплачена компенсация", - сказал Э.Гасанов.