Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова ответила на критику о "страшной худобе". Об этом она написала в Instagram, передает Day.Az.

В комментариях под публикациями модели часто появляется критика ее фигуры. По мнению поклонников, Решетова слишком сбросила вес и стала "страшной худой".

"У меня вполне здоровая форма! Мышцы есть. Я много тренируюсь сейчас. Учитывая, какая я была в декабре, я набрала вес сейчас. Очень часто читаю о своей худобе. Это не худоба, а тело человека, который за ним следит и которому в нем комфортно", - написала Решетова.

В 2014 году модель стала обладательницей титула "1-я Вице-мисс России", и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а через год пара объявила о расставании. Блогер рассказывала в фильме-интервью "Мой монолог", что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не ожидала такого развития событий. По словам звезды, она тяжело это переживала и ее спасала забота о сыне.

Решетова отмечала в соцсетях, что не препятствует общению бывшего возлюбленного с ребенком, а также ей приходится отпускать Ратмира с отцом в отпуск на месяц. Модель тяжело переносит разлуку с мальчиком, но она не хочет разжигать конфликт, который навредит всем.

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