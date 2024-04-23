Женщина живет вместе с тысячей кукол и шьет им платья

Женщина из Южной Африки живет дома вместе с одной тысячей кукол, которым она шьет платья, передает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Как рассказала Линн Эмдин, всех своих кукол она покупала с рук, после чего занималась их восстановлением. Это ее увлечение началось 20 лет назад, когда друг семьи Майкл подарил ей фарфоровую куклу.

"Майкл был лучшим другом моих сыновей. С тех пор моя любовь к фарфоровым куклам росла, и я собирала их везде, где только могла", - рассказала женщина.

Линн шутит, что у нее четыре сына, а она всегда мечтала о дочке, поэтому у нее такая страсть к куклам во взрослом возрасте. Ее коллекция насчитывает примерно 1000 экземпляров, для которых сшиты отдельные платья.

"Только на этих выходных у нее появилось еще две куклы. Они были очень грязными, как и все куклы, которые получает Линн. Она моет их шампунем и заботится, пока они не засияют", - добавил супруг Эмдин.