Женщина рассказала об ужасах брака с лидером культа

Бывшая жена лидера культа рассказала об их браке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

Женщина по имени Николь из США, штат Калифорния, четыре года была замужем за сектантом и лидером культа и родила от него троих детей. Она поделилась с журналистами пережитыми ужасами после ареста мужа.

Николь встретила будущего мужа, когда ей был 21 год. Незадолго до этого развелись ее родители, и она тяжело переживала их развод. Начав учиться в университете, она увлеклась наркотиками. Ей снились пугающие реалистичные сны о цунами, нередко доходило до того, что она испытывала галлюцинации.

Будущий муж был старше ее и быстро очаровал девушку своей привлекательностью и обещаниями показать ей дорогу к Богу. На следующий день после их первой встречи она села в его трейлер, и они вдвоем уехали из Калифорнии. Родные Николь и ее парень сообщили в полицию о ее исчезновении, потому что она никого не предупредила.

Однако вскоре новая влюбленность обернулась кошмаром. Мужчина стал подвергать девушку психологическому насилию. Он говорил ей, что, не слушаясь его, она не слушается Бога, что только он один "понимает ее". Николь поняла, что счастья с новым возлюбленным она не найдет, но боялась уйти от него.

Через год после встречи они поженились, и Николь родила сына. Она тут же передала мальчика своей матери, чтобы он рос подальше от своего отца. Однако после этого Николь родила еще двоих детей. На протяжении четырех лет она сопровождала супруга на всех встречах и мероприятиях. Все это время она боялась его.

Когда Николь наконец решилась на побег, он нашел ее с детьми и взял младшего ребенка в заложники - закрылся с ним в комнате. Несколько дней он провел с двухлетним мальчиком взаперти. Когда он наконец вышел вместе с сыном, он стал избивать жену на глазах у детей. Шум услышали соседи. В результате полиция арестовала мужчину.

Николь вернулась к родителям в Калифорнию и воссоединилась со старшим сыном.

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