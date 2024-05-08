В сети появилось фото подросшего сына Рианны

Американский рэпер A$AP Rocky появился на публике с повзрослевшим сыном RZA от певицы Рианны. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

A$AP Rocky подловили папарацци 7 мая в Нью-Йорке. Рэпер стоял на улице вместе со своим сыном, которому 13 мая исполнится два года. Артист держал мальчика на руках. Читатели Daily Mail поделились своим мнением о наследнике Рианны.

"Красивый малыш", "Он такой милашка, кажется вполне спокойным и довольным", "Маленький мальчик, который похож на свою маму", "Какой милый мальчик со своим отцом", "Он красивый", "Шикарный малыш!", - писали интернет-пользователи в комментариях.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

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