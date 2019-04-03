Определилась "Красавица Азербайджана 2019" - ФОТО - ВИДЕО
3 апреля 2019 12:38 3 251
Определилась победительница конкурса "Азербайджанская красавица 2019".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ButaMedia, ею стала модель Мелиса Нуриева.
Девушка, узнав о своей победе, сообщила журналистам, что очень взволнована и чувствует на своих плечах ответственность.
Н. Гасымова
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