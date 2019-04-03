Определилась победительница конкурса "Азербайджанская красавица 2019".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ButaMedia, ею стала модель Мелиса Нуриева.

Девушка, узнав о своей победе, сообщила журналистам, что очень взволнована и чувствует на своих плечах ответственность.

Н. Гасымова

Нажмите на видео для просмотра:

