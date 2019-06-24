На красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze прошло грандиозное pre-party четвертого Международного фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В праздничном вечере приняли участие народные артисты Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN), Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева и Айгюн Кязымова, победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, представители Азербайджана на "Евровидении" Чингиз Мустафаев (2019 год), Айсель Мамедова (2018), Сямра Рагимли (2016) и Диляра Кязымова (2014). Из зарубежных звезд - группы SEREBRO и MBAND, CYGO (Леонид Вакульчук), Ирина Нельсон, Люся Чеботина и DJ TWINS (сестры-близнецы Анна и Кристина Грушины). Ведущая вечера - Юлия Барановская.

Эмин Агаларов: "Ежегодно мы делаем pre-party "ЖАРЫ" в Москве, но в этом году решили провести и в Баку. В этом году на сцене "ЖАРЫ" я представлю новые дуэты с Алексеем Чумаковым и Ритой Дакотой, а также с Николаем Расторгуевым в рамках творческого вечера его группы "Любэ". У меня есть большие планы, в частности, чтобы премия "Жара Music Awards" также проходила в Азербайджане и ею удостаивались отечественные исполнители. Но вначале хочу запустить в Азербайджане радио "ЖАРА FM" и канал "ЖАРА TV" на кабельном телевидении, чтобы вещал на азербайджанском языке".

Айгюн Кязымова: "На "ЖАРЕ" я выступлю во второй раз, и будет представлен дуэт с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Название композиции пока пусть останется секретом и станет сюрпризом для гостей фестиваля. Выступление на "ЖАРЕ" требует особой ответственности, потому что это грандиозный фестиваль с участием звезд, в том числе, мировой эстрады. Всех ожидает большой праздник музыки!".

Бриллиант Дадашова: "На всех международных фестивалях всегда очень позитивно и царит дружеская атмосфера. На "ЖАРЕ" будет еще лучше, с еще большей энергетикой! Специально к фестивалю даже решила изменить свой имидж и стать брюнеткой. Лето будет очень жарким и интересным!".

Зульфия Ханбабаева: "Фестиваль "ЖАРА" - праздник всего лета! Спасибо Эмину и его команде за такой большой труд. Это замечательный проект, который объединяет нас - артистов из разных стран, позволяет каждому показать лучшее, а гостям узнать много нового о нашей прекрасной стране".

Нигяр Джамал: "Pre-party - супер! А "ЖАРА" будет еще лучше и интереснее! На фестиваль приедет множество гостей из других стран, что даст возможность еще больше пропагандировать нашу культуру и традиции, национальную кухню и гостеприимство".

Чингиз Мустафаев: "Впервые выступлю на сцене "ЖАРЫ", а проведение pre-party создало такое впечатление как-будто нахожусь заграницей. Здесь замечательная энергетика и представлю евровидийную композицию "Truth" с новым шоу. После выступления в Израиле меня 27 июня пригласили с концертом в Германию, а в августе - Португалию. Но все же сейчас лето и мне хочется отдыхать. А "ЖАРА" - это не только большой праздник, но и работа, и отдых".

Айсель Мамедова: "Я уже принимала участие в "ЖАРЕ" и могу сказать, что это для меня большой праздник и очень приятные впечатления, где человек не только выступает, но и отдыхает. В этом году представлю оригинальное шоу, которое, думаю, понравится зрителям "ЖАРЫ". А в конце августа приму участие в международном конкурсе "Новая Волна 2019" в Сочи, где постараюсь достойно представить страну. В данное время работаю над альбомом, в который войдут композиции на русском языке. Возможно, попробую свои силы на российской эстраде".

Диляра Кязымова: "Впервые выступлю на сцене "ЖАРЫ" и жду только прекрасного света, музыки и оглушительных оваций. Готовится интересное шоу, которое, надеюсь понравится зрителям. Фестиваль за эти годы зарекомендовал себя как один из самых лучших музыкальных проектов, который сближает культуры народов".

Сямра Рагимли: "Море, солнце, Каспийский берег и красочный фестиваль - что может быть лучше! Четыре дня незабываемых эмоций и музыкальных хитов. Я уже выступала на сцене "ЖАРЫ" и пусть зрители ждут очередной сюрприз".

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" пройдет 25, 26, 27 и 28 июля в Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х и пройдет творческий вечер группы "Любэ", 27 июля станет днем хитов нулевых и пройдут творческие вечера Григория Лепса и Стаса Михайлова, 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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