Заслуженная артистка России, популярная певица Алсу научила телеведущую Ксению Собчак танцевать азербайджанский танец под песню народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой.

Как сообщает Day.Az, это случилось в очередном выпуске передачи Собчак, гостьей которой и стала Алсу. В ходе передачи она рассказала о том, как познакомилась со своим супругом - уроженцем Баку российским бизнесменом Яном Абрамовым, как он ей сделал предложение руки и сердца и какие ей поставил условия.

Алсу рассказала, что познакомилась с Абрамовым, когда ей был 21 год. Через месяц он уже сделал ей предложение, и для родителей певицы это стало шоком.

Алсу призналась, что ее супруг является поклонником фольклорной музыки и, делая предложение руки и сердца, предупредил певицу, что ей придется слушать эту музыку вместе с ним. Выходец из Баку, в первую очередь, любит азербайджанскую музыку, которую полюбила и Алсу.

С большим уважением, по словам Алсу, она относится к азербайджанской певице Бриллиант Дадашевой. Алсу ради супруга научилась даже танцевать азербайджанский танец, и многие делают ей комплименты, так как у нее он получается очень естественно.

Собчак в ходе передачи даже попросила певицу научить ее танцевать азербайджанский танец и Алсу помогла ей выучить некоторые его элементы.

Н. Гасымова